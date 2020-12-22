Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı
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Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

22.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:08
Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

Eskişehir'de çıkan iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de çıkan iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe ve Emek mahallelerinde çıkan silahlı kavga olaylarında Fazıl B. ile Aydın A'nın yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, silahla yaralanma olayının şüphelisi oldukları değerlendirilen 3 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan Fazıl B. ile Aydın A'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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