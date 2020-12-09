Son dakika haber! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

09.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:59
Son dakika haber! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de iki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla bacaklarından yaralandı.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla bacaklarından yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Mızrak Sokak'ta yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ataberk K. ile Samet Y. isimli 2 kişi silahla bacaklarından yaralandı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından olayın şüphelisi 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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