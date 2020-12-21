Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.

Gündoğdu Mahallesi Erginer Sokağı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu tüfekle yaralanan Fatih K. (29), sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Sercan G. ise kovalamaca sonucu mahalle bekçileri tarafından Zincirlikuyu Mahallesi Onurlu Sokağı'nda suç aleti tüfekle yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar