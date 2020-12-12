Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

12.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:52
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Müderris Sokak'taki bir iş yerinde Muhammet Ş. (32) ile arkadaşı Galip K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammet Ş, tüfekle Galip K'yi vurmak istediği sırada silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Yakınları tarafından yaralı halde bulunan Muhammet Ş. Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammet Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahlı kavga olayı ile ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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