Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.
07.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:46
Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde yürüyen Yunus D. ile Recep A. ve Emrah D. arasında "laf atma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Bunun üzerine Recep A'nın, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği öne sürülen Yunus D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden motosikletle kaçan Recep A. ile arkadaşı Emrah D. ise polisin düzenlediği operasyonda saklandıkları evlerde yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA