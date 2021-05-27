Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler H.U. ile E.D'nin ellerinde bulundurdukları ruhsatsız silahları satmak amacıyla müşteri aradıkları ve il dışından Eskişehir'e gelecekleri bilgisine ulaştı.

Yukarısöğütönü Mahallesi'nde oldukları tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasında 3 tabanca ile 60 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar