Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı Yapılan aramalarda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında; silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 1' kadın 4 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

- Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Yapılan aramalarda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında; silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 1' kadın 4 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmaları devam ediyor. Son olarak KOM ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet şarjör, 51 adet 9 milimetre dolu fişek, 17 adet 7,65 milimetre fişek, 1 adet telsiz, 1 adet elektroşok cihazı, 14 adet namlu yapımında kullanılan demir aparat, 14 adet icra yayı, torna tezgahı, matkap, spiral, kaynak makinası, kumpas, keski, numaratör, mengene ve benzeri silah yapımında kullanılan çok sayıda el aleti ve yedek parça ele geçirildi.

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA