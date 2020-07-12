Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

- Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı Yapılan aramalarda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında; silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 1' kadın 4 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

12.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:44

- Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Yapılan aramalarda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında; silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 1' kadın 4 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmaları devam ediyor. Son olarak KOM ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet şarjör, 51 adet 9 milimetre dolu fişek, 17 adet 7,65 milimetre fişek, 1 adet telsiz, 1 adet elektroşok cihazı, 14 adet namlu yapımında kullanılan demir aparat, 14 adet icra yayı, torna tezgahı, matkap, spiral, kaynak makinası, kumpas, keski, numaratör, mengene ve benzeri silah yapımında kullanılan çok sayıda el aleti ve yedek parça ele geçirildi.

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı Yaşam
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor Yaşam
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti Güncel
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Güncel
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim
Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor
Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ezgi Mola Ece Erken Demet Akbağ
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Serdar Gürler Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Taciz Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 14:47:25. #1.15#
title