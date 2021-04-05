Eskişehir'de şiddetli rüzgar; seracıların 330 bin lira zararı var

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda, çoğu marul ekili 36 seranın naylonları uçarken, ürünler de zarar gördü.

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda, çoğu marul ekili 36 seranın naylonları uçarken, ürünler de zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, üreticilerin 330 bin liralık zarara uğradığı tespit edildi.

Mihalgazi ilçesinde sabaha karşı şiddetli rüzgar, etkili oldu. Sakarılıca ve Demirciler mahallesindeki 30 kişiye ait, yaklaşık 30 dekarlık alandaki 36 seranın naylon koruması, kuvvetli rüzgarda uçtu. Ürünler de zarar görürken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapıldı. Ekipler, üreticilerin şiddetli rüzgar nedeniyle 330 bin liralık zarara uğradığını tespit etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı