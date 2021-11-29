Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şiddetli rüzgar sebebi ile çevreyolu kenarında bir ağaç devrildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından, Eskişehir'de kuvvetli rüzgar etkisini hissettirmeye başladı. Eskişehir-Bursa karayolu Şeker köprüsü yakınlarında şiddetli esen rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Trafiği tehlikeye atmaması için ağaç, karayolları görevlilerince güvenli bir yere taşındı. Devrilen ağacın, yük taşımaya uygun bir araçla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR