Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi - Haberler
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Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi

Eskişehir'de şiddetli rüzgar sebebi ile çevreyolu kenarında bir ağaç devrildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şiddetli rüzgar sebebi ile çevreyolu kenarında bir ağaç devrildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından, Eskişehir'de kuvvetli rüzgar etkisini hissettirmeye başladı. Eskişehir-Bursa karayolu Şeker köprüsü yakınlarında şiddetli esen rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Trafiği tehlikeye atmaması için ağaç, karayolları görevlilerince güvenli bir yere taşındı. Devrilen ağacın, yük taşımaya uygun bir araçla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi

Eskişehir'de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi

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