Eskişehir'de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı
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Eskişehir'de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı

Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar, ağaçların dallarının kırılmasına sebep oldu.

Eskişehir'de şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı
20.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:39

Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar, ağaçların dallarının kırılmasına sebep oldu.

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurun başladığında dışarıda olan vatandaşlar kapalı yerlere sığınırken, şiddetli rüzgar da ağaçların dallarını kırdı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışların hafta sonuna kadar aralıklarda devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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