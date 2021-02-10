Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

10.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:12
Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Hüseyin Turan idaresindeki 42 AGU 534 plakalı tırın dorsesine ait lastik, Eskişehir-Bilecik kara yolunun 30. kilometresinde henüz bilinmeyen nedenden yanmaya başladı.

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısıyla yangını fark eden Turan, aracını yol kenarına park edip itfaiye ve polise haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangın söndürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri ise bu sırada kara yolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

Yangın sonucu tırın dorsesi ile taşıdığı sıvı deterjanlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Mahir Ünal Osman Kavala Mehmet Ali Çelebi
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Selami Şahin
Spor Ömer Ali Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 12:12:25. #1.14#
title