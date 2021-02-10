Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Hüseyin Turan idaresindeki 42 AGU 534 plakalı tırın dorsesine ait lastik, Eskişehir-Bilecik kara yolunun 30. kilometresinde henüz bilinmeyen nedenden yanmaya başladı.

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısıyla yangını fark eden Turan, aracını yol kenarına park edip itfaiye ve polise haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangın söndürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri ise bu sırada kara yolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

Yangın sonucu tırın dorsesi ile taşıdığı sıvı deterjanlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık