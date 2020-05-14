Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu
Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.
14.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:08
Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Esentepe Mahallesi Yeşil Meydan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 26 AC 996 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü aracını yol kenarına çekmek isterken akü patladı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.
Kaynak: AA