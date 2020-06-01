ESKİŞEHİR 'de seyahat kısıtlaması kaldırıldı, trafik yoğunluğu arttı Eskişehir'de seyahat kısıtlaması kaldırıldı, trafik yoğunluğu arttıESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından yollarda araç trafiği artarken, polis ekiplerince şehir giriş çıkışlarındaki uygulamalar devam ediyor.

Eskişehir'de seyahat kısıtlaması kaldırıldı, trafik yoğunluğu arttı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından yollarda araç trafiği artarken, polis ekiplerince şehir giriş çıkışlarındaki uygulamalar devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması sona erdi. Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından çok sayıda kişi yola çıktı. Ankara'dan Eskişehir'e gelmek için yola çıkanlar ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktalarında kontrolden geçirilerek şehre alınıyor. Ekipler, gelen sürücülerin kimlik, ehliyet ve araç ruhsatlarını kontrol ediyor. Yolcu otobüsleri ise tek tek durdurularak yolcuların sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzenlerine ve maske takıp takmadıklarına bakılıyor.

Seyahat kısıtlaması nedeniyle daha önce Eskişehir'e gelemediklerini ifade eden sürücüler, denetimlerin sürmesini olumlu karşıladıklarını ve herkesin koronavirüs tedbirlerine uyması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA