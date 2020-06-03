Eskişehir'de sevgili cinayeti! Erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı
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Eskişehir'de sevgili cinayeti! Erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Eskişehir'de tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın, polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yaklaşık 1 saat içinde saklandığı evde yakalandı.

Eskişehir'de sevgili cinayeti! Erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı
03.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:28

Eskişehir'de tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın, polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yaklaşık 1 saat içinde saklandığı evde yakalandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta yaşandı. Akşamüstü sıralarında, sokak üzerinde bulunan bir aparta İzmir'den Eskişehir'e gelen kız arkadaşı Özlem Ç. (32) ile Emrah Sonat (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özlem Ç., iddialara göre mutfaktan aldığı bıçakla Sonat'ın göğüs kısmına vurdu. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Emrah Sonat hayatını kaybederken, Özlem Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu 155 Polis İmdat hattına bildirmesiyle kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan planlı çalışmalarda polis ekipleri çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE yardımıyla firari kadının kaçış güzergahlarını tespit etti. Ardından ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu şüpheli Özlem Ç., Huzur Mahallesi'ndeki akrabasının evinde suç aleti olan bıçakla birlikte yakalandı.

'Sonat'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu'

Öte yandan Emrah Sonat'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine adeta akın etti. Gözyaşlarına boğulan Sonat'ın bazı yakınları sinir krizi geçirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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