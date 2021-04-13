Eskişehir'de servis otobüsünün çarptığı 65 yaşındaki kişi öldü
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Eskişehir'de servis otobüsünün çarptığı 65 yaşındaki kişi öldü

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de servis otobüsünün çarptığı 65 yaşındaki kişi öldü

Eskişehir'de servis otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de servis otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Reşit C. (66) idaresindeki 26 S 0552 plakalı servis otobüsü, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Ali Akasya'ya (65) çarptı.

Akasya, otobüsün arka lastik ve çamurluğu arasına sıkışarak yaklaşık 160 metre sürüklenirken, Kurtuluş Mahallesi Sarper Sokak üzerindeki kasisten geçtiği sırada aracın altından düştü.

Kazayı fark etmeyerek kullandığı otobüsü Emek Mahallesi'ne park edip evine giden Reşit C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ali Akasya'nın oğlu olay yerinde gözyaşı döktü.

Akasya'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü Reşit C'nin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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