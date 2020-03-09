Eskişehir'de "Şehrin en fedakar kadınları 112'de buluşuyor" etkinliği düzenlendi
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Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, AK Parti, Güncel

Eskişehir'de "Şehrin en fedakar kadınları 112'de buluşuyor" etkinliği düzenlendi

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Şehrin en fedakar kadınları 112'de buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

09.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:00
Eskişehir'de

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Şehrin en fedakar kadınları 112'de buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, programda konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadınların tarih boyunca devlet yönetiminde, ekonomik ve sosyal hayatta önemli role sahip olduğunu belirtti.

Kadınların fedakarlığına değinen Günay, "Burada, sahada acil durumlarda anında imdada yetişen fedakar ve çalışkan kadınlarımız ile en yakınlarını, canlarını vatan için vermiş fedakar, metanetli ve dirayetli kadınlarımız bir arada. Günümüzde de çok başarılı, fedakar kadınlarımızı her alanda görüyoruz. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle siyasette temsiliyetin artması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen etkinliğe AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın'ın da katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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