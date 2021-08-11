Eskişehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
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Eskişehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

Eskişehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, son günlerde meydana gelen trafik kazalarının ardından yolcu otobüslerine yönelik denetimlerini artırdı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, son günlerde meydana gelen trafik kazalarının ardından yolcu otobüslerine yönelik denetimlerini artırdı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçları durdurarak sürücü belgeleri ile takografları inceledi.

Görevliler, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Otobüs şoförlerinden Hamit Gökoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstirahatimizi yapmadan yola çıkmıyoruz. Polis ekiplerimiz de belgelerimizi kontrol ediyor. Aksi bir durum olduğunda çıkış izni vermiyorlar." dedi.

Ahmet Ateş ise trafik polisinin denetimlerini yerinde bulduklarını belirterek, şoförlerin sürelerini iyi bir şekilde kullanmaları ve uykusuz yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
Eskişehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
Eskişehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
Eskişehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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