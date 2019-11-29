Eskişehir'de "şebeke suyuna zam" kararına tepki

29.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:28

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediye Meclisinde şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararının alınmasına tepki gösterdi.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinin dün yaptığı oturumunda, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ESKİ), 2020-2024 yıllarına ait stratejik planı, 2020-2024 yıllarına ait yatırım programı, 2020 yılı yatırım programı, 2020 yılı performans programı ve 2020'yi izleyen iki yılın bütçesinin görüşüldüğü aktardı.

Yatırımlara ayrılan rakamların yetersiz olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Nerede insan sağlığı, nerede çevre sağlığı ve nerede Avrupa kenti?

Ancak CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bütün vatandaşlarımızın kullandığı konut ve meskenlere ilişkin su ücretlerine AK Parti grubumuzun şiddetle karşı çıkmasına rağmen, yüzde 60 oranında zam yapmıştır.

Bu zam oranı çok yüksektir ve fahiş bir orandır. Bu zammın kabul edilmesi mümkün değildir.

Ayrıca bu zammın, merkezi hükümet tarafından yapılan diğer zamlarla ilişkili olduğu ve genel ekonomik duruma göre yapıldığı savunmasına sığınılamaz. Diğer taraftan, geçen yıl yapılmayan zamlardan dolayı ve maliyet artışlarından dolayı, ESKİ'nin zarar edeceği bahanesi de tamamen geçersizdir. Su zammının ivedilikle geri alınması kamuoyu adına istiyoruz."

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Ektaş: "Su zammı geri çekilmeli"

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Ektaş, Eskişehir'de şehir şebeke suyuna yapılan yüzde 60 oranındaki zammın vatandaşın üzerine adeta bir kabus gibi çöken fiyat artışlarından olduğunu bildirdi.

Yerel yönetimlerin de zam kervanına katıldığını savunan Ektaş, "Toplumu oluşturan bireylerin en temel haklarından biri temiz suya erişim hakkıdır. Bu hak toplum sağlığıyla da doğrudan ilintilidir. Buradan Büyükşehir Belediye Meclisine çağrıda bulunuyoruz. Son su zammı, yeniden ele alınmalı ve geri çekilmeli, resmi kurumlarca açıklanan enflasyon rakamlarıyla eşitlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA