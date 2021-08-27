Eskişehir'de şantiyeden enerji nakil kablosu çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de şantiyeden 130 bin lira değerindeki enerji nakil kablolarını çaldıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de şantiyeden 130 bin lira değerindeki enerji nakil kablolarını çaldıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çavlum Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmenin şantiyesinden enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkta kullanılan kamyonetin Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında olduğunu belirledi.
Polatlı İlçe Emniyeti Müdürlüğü koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta bulunan İ.Y, M.C.T, M.T, G.A. ile Ü.Y. gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, araçta yaptıkları amada kablo kesiminde kullanılan makas ve çeşitli aletler ele geçirdi.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar