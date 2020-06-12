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Eskişehir'de sanayiciler gelecekten umutlu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Eskişehir'de sanayiciler gelecekten umutlu
12.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:18

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı rakamlarda nisan ayında sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 31,4, aylık olarak ise yüzde 30,4 daraldığını gördüklerini bildirdi.

Yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin sanayi üretim endekslerine de yansıdığını belirten Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Nisan ayında Kovid-19 nedeniyle hem sosyal hayat hem de ekonomik faaliyetler neredeyse durdu. Ekonomik göstergeler mart ayında belirgin bir değişim göstermese de düşüş yaşadı. Bugün açıklanan sanayi üretimi mart ayında yüzde 2 daralmasının ardından salgının zirve yaptığı nisan ayında yüzde 31,4 ile ciddi düşüş yaşadı. Tüm bunlara rağmen haziran ayından itibaren sektörel toparlanma başladı. Bunun daha da hız kazandığını görebiliyoruz. Toparlanma kalıcı hale getirilebilirse son iki çeyrekte yukarıya doğru bir hareket görmeyi ümit ediyoruz."

"Umut verici gelişmeler var"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de 1 Haziran'da başlayan normalleşme dönemi ile ihracatta canlanma yaşandığına işaret ederek, sanayideki toparlanmanın 1-2 ay sonra açılmasını ümit ettiklerini bildirdi.

Normalleşme dönemiyle siparişlerde açılma yaşandığını belirten Küpeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Haziran ayı başından başlayıp sokağa çıkma kısıtlaması ve iller arasındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla Avrupa'da birçok ülke pazarının hareketlenmeye başlamasıyla birlikte uzun süredir ertelenen talepler sanayimize gelmeye başladı. Son bir hafta 10 gün içinde ise ciddi miktarda bir talep söz konusu. Bunlar umut verici gelişmeler. Sanayimizin toparlanmasının birkaç ay daha sürmesini bekliyoruz. Sanayimizin ancak yıl sonuna doğru kayıplarını bir ölçüde telafi edebileceği öngörüyoruz. Bizler Türkiye'nin gücüne ve sanayi üretim gücümüzün zorlukların üstesinden geleceğine gönülden inanıyor ve bu doğrultuda üretmeye ve yeni yatırımlara devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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