Eskişehir'de sanayi kuruluşlarında çalışanlar için 1 milyon maske üretildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de sanayi kuruluşlarında çalışanlar için 1 milyon maske üretildi

Eskişehir'de sanayi kuruluşlarında çalışanlar için 1 milyon maske üretildi
07.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:03

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında cerrahi maske üretim çalışmalarına devam ediliyor.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında cerrahi maske üretim çalışmalarına devam ediliyor.

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık AŞ (ABİGEM) tarafından sanayi kuruluşlarında kullanılacak maskelerin üretimi için Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda oluşturulan atölyeyi gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan ve 1 milyonuncu maskeyi imzalayan Çakacak, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini, alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarının herkes tarafından görüldüğünü söyledi.

Mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayan Çakacak, şöyle konuştu:

"En önemli tedbirlerden biri, maske kullanımıdır. Eskişehir Sanayi Odamız da sanayicilerin ihtiyacı olan maskeleri üretmek için kurdukları atölyede 1 milyon sayısına ulaştı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kovid-19 ile mücadelede belli kurallarımız var. Bunlardan hiç vazgeçmeyelim. Maskeyi her ortamda takmamız gerekiyor. Devlet olarak Eskişehir'de sanayicimize, ticaret erbabına 475 bin maskeyi ücretsiz dağıttık. Kaymakamlıklarımızca vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyoruz. Eskişehir Valiliği olarak kentte 745 bin maskeyi ücretsiz dağıttık."

Vali Çakacak, kentte meslek liselerinin de 285 bin maske ürettiğini sözlerine ekledi.

ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu ise oluşturdukları atölyede sanayi kuruluşlarında kullanıma yönelik maske ürettiklerini anlatarak, "250 bin maskeyi ücretsiz olarak muhtarlarımıza ve Vefa Sosyal Destek gruplarına teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haberler
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Haberler
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Irrfan Khan Hatice Çarpar
Spor Neymar Ersun Yanal Loris Karius Lionel Messi Nenad Bjelica
Daha Fazla Bursa Mayıs Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Eskişehir'de sanayi kuruluşlarında çalışanlar için 1 milyon maske üretildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:04:12. #1.15#
title