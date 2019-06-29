Eskişehir'de sahte para operasyonu

Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları takibe aldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan F.Y, T.D, Ü.D, Y.S. ve R.A'nın ev ve araçlarında arama yapıldı. Adreslerde 918 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA