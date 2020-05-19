Eskişehir'de sahte içki yapımında kullanılan 912 litre etil alkol ele geçirildi
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Eskişehir'de sahte içki yapımında kullanılan 912 litre etil alkol ele geçirildi

Eskişehir'de, sahte içki yapımında kullanılan 912 litre etil alkol ele geçirildi.

Eskişehir'de sahte içki yapımında kullanılan 912 litre etil alkol ele geçirildi
19.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:16

Eskişehir'de, sahte içki yapımında kullanılan 912 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kentte piyasaya sahte içki sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheli iki aracı durduran polis, yaptığı aramada sahte içki yapımında kullanılan 912 litre etil alkol, 309 aroma kiti ile 200 şişe kapşonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alının bir kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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