Eskişehir'de sahte içki yapımında kullanılan 720 litre tıbbi alkol ele geçirildi
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Eskişehir'de sahte içki yapımında kullanılan 720 litre tıbbi alkol ele geçirildi

28.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:28
Eskişehir'de sahte içki yapımında kullanılan 720 litre tıbbi alkol ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 720 litre tıbbi alkol ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 720 litre tıbbi alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent girişinde durdukları bir hafif ticari araç içerisinde 5'er litrelik plastik bidonlara konulmuş 720 litre tıbbi alkol ele geçirdi.

Araç sürücüsü H.G'nin (50) gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve içki adı altında ticareti yapılan malzemeleri çoğunun dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarda kullanılan tıbbi alkol olduğunun görüldüğünü, nerede ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan sahte alkol üretimi nedeniyle insanların hayatlarını kaybettiği yada görme kaybı ile birlikte diğer organlarına zarar verdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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