Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 400 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 400 litre etil alkol ele geçirildi

Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 400 litre etil alkol ele geçirildi
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve kaçak içki sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve kaçak içki sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki üretimi ve satışını yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, sağlıksız koşullarda üretimi ve depolanan ve sahte içki yapımında kullanılan 400 litre etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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