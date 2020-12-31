Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.Z, M.Z. ile S.A'ya ait ev, depo ve eklentilerinde yapılan aramalarda 710 litre alkol, 173 şişe alkol yapımında kullanılan kitin yanı sıra 500 şişe içki ve 2 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar