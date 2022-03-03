Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 2 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe alkol yapımında kullanılan anason yağı ile 6 endüstriyel malzeme ele geçirildi.

Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Haberler

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