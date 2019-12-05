Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

05.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:16
Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda kent merkezindeki iki ayrı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 284 litre alkol ile içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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