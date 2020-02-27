Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 9 gözaltı
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Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Eskişehir'de polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:07
Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

'de polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak ve sahte içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda yakalanan 9 zanlının ev ve iş yerlerinde, sahte içki yapımında kullanılan 472 litre etil alkol, 615 şişe etiketi, 95 şişe gümrük kaçağı içki, 62 alkol kiti ve aroma, galvaniz tank ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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