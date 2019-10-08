Eskişehir'de sahte içki operasyonu

08.10.2019 14:06

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda sahte olabileceği değerlendirilen içki ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ürettiği öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Bu kişinin adresinde yapılan aramalarda sahte olabileceği değerlendirilen çok sayıda içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile bir miktar sentetik hap bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA