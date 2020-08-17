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Eskişehir'de sağlıklı ve güvenilir sebze üretimi

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projeleri kapsamında bulunan ürünlerden hasat öncesi dönemde numuneler alınarak analizleri yapılıyor.

Eskişehir'de sağlıklı ve güvenilir sebze üretimi
17.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:01

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projeleri kapsamında bulunan ürünlerden hasat öncesi dönemde numuneler alınarak analizleri yapılıyor.

Proje, Türkiye'de yetiştirilen taze meyve sebzelerde entegre ve kontrollü üretimin yaygınlaştırılması, tarladan sofraya güvenilir gıdanın sağlanması, ihracat ve iç tüketimde kalıntı sorununun yaşanmaması amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde İlçe Müdürlüğü personeli ile 2020 yılında Eskişehir'in Sarıcakaya, Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerinde arazileri bulunan 27 üreticinin 175 dekar alanında yetiştirdiği domates ürününün kontrolü yapılarak hasat öncesi alınan numuneler Ankara Gıda ve Kontrol Müdürlüğü'ne analizleri yaptırılıyor. Ayrıca Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde Örtü altı Entegre projesi kapsamında da 100 dekar alanda domates ve hıyarda örtü altı üretimi yapan 25 işletmenin proje kapsamında tüm üretim sezonu boyunca kontrolü sağlanıyor. Üreticilere ait ürünlerden hasat öncesi kalıntı analizi için alınan örneklerin tamamının temiz çıkması halinde üreticiler sertifika almaya hak kazanarak ürünleri ilgili bakanlığı tarafından verilen "entegre ve kontrollü ürün" logosu ile pazarlarda yerini alıyor.

Bu tip projelerle tüketicilere kalıntısız sağlıklı gıda arzı sağlanırken üreticilerimizin de daha az girdi kullanarak doğru zamanda doğru ilacı kullanmaları sağlanıyor. Bu sayede il ekonomisine ve üreticiye olumlu yönde katkı sağlayarak ürünlere olan talebi de artırıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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