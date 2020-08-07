Eskişehir'de sağlık raporu tartışması sırasında iki doktor saldırıya uğradı
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Eskişehir'de sağlık raporu tartışması sırasında iki doktor saldırıya uğradı

Eskişehir'de iki doktor, sağlık raporu nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma sırasında saldırıya uğradı, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir'de sağlık raporu tartışması sırasında iki doktor saldırıya uğradı
07.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:43

Eskişehir'de iki doktor, sağlık raporu nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma sırasında saldırıya uğradı, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Kırmızıtoprak Mahallesi Ali Fuat Güven Caddesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezine giden D.K. ile kızı için gerekli sağlık raporunu almak istediği hekimler arasında tartışma çıktı.

Doktor Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Aykın, saldırıya uğradıkları gerekçesiyle "beyaz kod" uygulamasıyla polise ihbarda bulundu. Sağlık merkezine gelen polis, doktorların şikayeti üzerine D.K'yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Merkezin güvenlik kamerasına yaşanan tartışma ve saldırganın doktorlara yönelik tekme atması yansıdı.

Hekimlerden Çalıkuşu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir akademisyenin, kızının avukatlık staj başvurusu için gerekli olan sağlık raporunu almak için merkeze geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de hekimlik kanaatime dayanarak ileri merkeze sevk etmem gerektiğini söyledim. Buna rağmen almakta direttiler. Elini kaldırıp üzerime doğru yürüdü. Birlikte çalıştığımız hekim arkadaşım Aytekin Aykın araya girmeseydi muhtemelen beni darbetmişti. O, araya girip engelledi ama kendisi darba maruz kaldı. Aytekin Bey'e tekme savurdu. Şikayetçi oldum. O süreçte görevimizi yapmamız da engellenmiş oldu."

Doktor Aytekin Aykın da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bunu yapanın akademisyen olması, kızının avukat ve eğitimli insanlar olması insanı daha çok üzüyor. Buradaki kavgaların en büyük sebebi uygunsuz taleplerin yerine getirilmemesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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