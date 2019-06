Eskişehir'de sağanak yağış sonucu yollar göle döndü

Sağanak yağışla yolda biriken sular sürücülere geçit vermedi

İbrahim Peker: "Bütün yağışlarda burası hep böyle oluyor"

Cumali Sarı: "Her yağmurda böyle, 2 dakika yağmur yağsın bu hali alıyor" ESKİŞEHİR - Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu yollar göle döndü. Trafikteki araçlar, yollarda biriken sulardan geçmekte zorlandı. Eskişehir'de saat 16.00 sıralarında aniden başlayan ve kent merkezinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlar kadar sürücüleri de etkiledi. Sağanak yağış dolayısıyla özellikle Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan ESTiM Toptancılar Sitesi kavşağında meydana gelen büyük su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 30 santimetre yüksekliğine erişen yağmur suyu, bazı araçları yolda bırakırken bazı araçlara zorluk yaşattı. Kamyon, tır gibi ağır vasıta araçların geçmesiyle oluşan dalgalarla boğuşan sürücüler, duruma isyan etti.

Yoldan geçen İbrahim Peker, altyapı yersizliğinden şikayet ederek, "İşten geliyorum. Şuranın rezilliğine bak. Bu böyle olmaz. Buranın yapılmasını istiyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyorum: Böyle iyi değil. Buraya alt yapı yapılsın. Bütün yağışlarda burası hep böyle oluyor. Yolda kalanlar oluyor, arabası mağdur oluyor, insanlar buradan geçemiyor. Buranın biran önce yapılması lazım, el atsınlar buraya" ifadelerini kullandı.

Toptancılar Sitesinde çalışan Cumali Sarı ise, "Yani 3 senedir buradayım, 3 senedir her yağmurda böyle oluyor. Motosikletle bu yoldan geçmek zor ama yapacak bir şey yok. Tedbirim, Allah'a emanet yani. Şuraya bir gider yapsalar böyle olmayacak. Her yağmurda böyle, 2 dakika yağmur yağsın bu hali alıyor. Bu yine iyi, geçen yağan yağmurda 8-9 araba yüzüyordu. Epey maddi, manevi zarar vardı" dedi.

Kaynak: İHA