Sağanak ve dolu etkili oldu - ESKİŞEHİR
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Sağanak ve dolu etkili oldu - ESKİŞEHİR

18.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:27

Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.

Eskişehir-Ankara kara yolundaki ESTİM Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda ise çok sayıda araç, su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

Sağanak ve dolu etkili oldu - ESKİŞEHİR
Sağanak ve dolu etkili oldu - ESKİŞEHİR
Sağanak ve dolu etkili oldu - ESKİŞEHİR
Sağanak ve dolu etkili oldu - ESKİŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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