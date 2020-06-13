Eskişehir'de sağanak etkili oldu Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle caddeler su altında kalırken yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığındı. Kimi vatandaşlar da caddelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak sağanağın dinmesini bekledi.

Polis ekipleri ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.

Kaynak: AA