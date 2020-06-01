Eskişehir'de sağanak etkili oldu Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle caddeler su altında kalırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan ve normalleşmenin ilk gününde sokağa çıkan birçok vatandaş yağmura yakalandı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığınırken kimi vatandaşlar da caddelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak yağmurun dinmesini bekledi.

Normalleşme sürecinden dolayı trafiğin de arttığı kentte, polis ekipleri ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.

Kaynak: AA