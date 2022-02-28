Eskişehir'de saatler içerisinde binlerce şahıs denetlendi - Haberler

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Eskişehir'de saatler içerisinde binlerce şahıs denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de saatler içerisinde binlerce şahıs denetlendi

Eskişehir'de 671 polis ve 2 tim Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla kentin birçok noktasında denetim yapıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 671 polis ve 2 tim Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla kentin birçok noktasında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 671 polis ve 2 tim Çevik Kuvvet personelinin katıldığını denetimlerde; parklar, internet kafeler, çocuk oyun salonları, il girişleri ve 8 ayrı kavşaklarda uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 bin 605 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve 7 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca izlem kaydı bulunan 2 şahıs da gerekli idari işlemlerin ardından filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, umuma açık 168 işletmede gerçekleştirilen denetimlerde ise 8 yere işlem yapıldı. Uygulama sürecinde toplamda 564 araç kontrol edilirken, 10 araç ve 5 sürücüye işlem yapıldı. Trafik denetimleri kapsamında ise toplamda 15 bin 658 TL ceza uygulandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de saatler içerisinde binlerce şahıs denetlendi

Eskişehir'de saatler içerisinde binlerce şahıs denetlendi

Eskişehir'de saatler içerisinde binlerce şahıs denetlendi

Eskişehir'de saatler içerisinde binlerce şahıs denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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