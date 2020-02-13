13.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:12

Eskişehir'de rüşvet operasyonu 10 gözaltı

ESKİŞEHİR'de kent merkezinde masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonları ve denetimlerinde uygulanan para cezalarını ve idari yaptırımları iptal etmeleri karşılığında rüşvet aldığı ve rüşvet verdiği belirlenen aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren masaj salonlarına düzenlenen baskınlarda ve denetimlerde uygulanan cezaların rüşvet karşılığında kamu görevlilerince iptal edildiği bilgisine ulaştı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında cezalar ve yaptırımları, aldıkları rüşvet karşılığında iptal ettiği belirlenen aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 1'i kadın 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda rüşvet olaylarına ilişkin dijital ve basılı belge ele geçirildiği belirtildi.

Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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