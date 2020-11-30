Eskişehir'de ruhsatsız işletilen köpek barınağı kapatıldı
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Eskişehir'de ruhsatsız işletilen köpek barınağı kapatıldı

30.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:26
Eskişehir'de ruhsatsız işletilen köpek barınağı kapatıldı

Eskişehir'de, izinsiz faaliyette bulunduğu belirlenen köpek barınağı kapatıldı.

Eskişehir'de, izinsiz faaliyette bulunduğu belirlenen köpek barınağı kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Alınca Mahallesi'ndeki bir barınakta izinsiz köpek yetiştirildiği bilgisi üzerine belirtilen adrese gitti.

Ruhsatsız faaliyet yürüttüğü tespit edilen barınakta 4'ü pitbull cinsi olmak üzere toplam 25 köpek bulundu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile koordine halinde tespit edilen hayvanlar Tepebaşı Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Barınak, işlemlerin ardından kapatıldı.

İşletme sahibi İ.B. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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