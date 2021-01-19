Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 58 kişiye para cezası
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Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 58 kişiye para cezası

19.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:52
Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 58 kişiye para cezası

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 58 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 58 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'ndeki iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 58 kişiye toplam 260 bin 188 lira ceza verildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Mehmet D. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama", "mühür bozma" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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