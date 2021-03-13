Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye para cezası

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 38 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 38 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve daha önce mühürlenen iş yerine operasyon düzenledi.

İçeride kumar oynadıkları belirlenen 38 kişi hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 166 bin 250 lira ceza tutanağı hazırlandı.

İş yeri sahibi ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, mühür fekki" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar