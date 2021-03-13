Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye para cezası

13.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:49
Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye para cezası

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 38 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 38 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve daha önce mühürlenen iş yerine operasyon düzenledi.

İçeride kumar oynadıkları belirlenen 38 kişi hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 166 bin 250 lira ceza tutanağı hazırlandı.

İş yeri sahibi ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, mühür fekki" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Pelin Öztekin
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 12:58:10. #1.15#
title