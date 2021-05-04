Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası uygulandı
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Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye idari para cezası verildi.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde salgın tedbirlerine ilişkin özel olarak oluşturulan ekipler, İstiklal Mahallesi Santral Sokağı'ndaki bir adrese baskın yaptı.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 53 bin 550 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yerinin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Aynı adreste, "Kendini kamu görevlisi veya banka kredi kurumları görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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