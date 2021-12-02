ESKİŞEHİR'DE ROMA DÖNEMİNDEN 21 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, aralarında insan ve hayvan figürlü heykellerin de olduğu 21 tarihi eser de ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K. ve M.Ç. isimli şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilere, Eskişehir-Ankara kara yolundaki dinlenme tesisinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 gümüş yüzük, bakır bileklik, 2 altın küpe, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde insan ile hayvan figürleri bulunan 2 bronz heykel, 2 değerli taş, gümüş sikke, gümüş kolye, broş, mühür, metal anahtar ve 4 metal obje ele geçirildi. Tarihi eserler, incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi, şüpheliler hakkında da adli soruşturma başlatıldı.