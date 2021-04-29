Eskişehir'de renkli bahar manzaraları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Eskişehir'de renkli bahar manzaraları

Eskişehir'de renkli bahar manzaraları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de insanlar tam kapanmaya saatler kala baharın gelişiyle şenlenen cadde ve sokaklarla, parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.

Eskişehir'de insanlar tam kapanmaya saatler kala baharın gelişiyle şenlenen cadde ve sokaklarla, parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 25 derece civarında olduğu Eskişehir'de yaşam daha da hareketlendi. İnsanlar, alışverişlerin yanı sıra aileleriyle yürüyüşe çıktı, evcil hayvanlarını dolaştırmanın keyfini yaşadı. İstiklal mahallesinde bulunan Porsuk Bulvarı etrafında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, tam kapanma öncesi gezip temiz hava aldı. Cıvıl cıvıl olan güneşli günde kaydedilen görüntüler kart postalları andırdı. Sokak sanatçılarının melodileriyle keyifli bir gün geçiren Eskişehirliler, bu anları kayda almayı da ihmal etmedi. Genel olarak maske mesafe kuralına uyduğu görülse de, parklarda oluşan insan yoğunluğundan dolayı zaman zaman sosyal mesafenin unutulması da dikkatlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de renkli bahar manzaraları
Eskişehir'de renkli bahar manzaraları
Eskişehir'de renkli bahar manzaraları
Eskişehir'de renkli bahar manzaraları
Eskişehir'de renkli bahar manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Özgür Yankaya Sergen Yalçın Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de renkli bahar manzaraları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:06:27. #1.15#

title