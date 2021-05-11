Eskişehir'de, "Ramazan Paylaşmaktır" erzak kolilerini bayram öncesi 12 kırsal ilçeye ulaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de, "Ramazan Paylaşmaktır" erzak kolilerini bayram öncesi 12 kırsal ilçeye ulaştırdı

Eskişehir'de, 'Ramazan Paylaşmaktır' erzak kolilerini bayram öncesi 12 kırsal ilçeye ulaştırdı
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi sürecinin başladığı Mart ayından itibaren Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı'nı kararlılıkla uygulayan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte ihtiyaç sahiplerine de destek olmaya devam ediyor.

Kent merkezinde odalar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla erzak desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi olan Eskişehirlilere de destek sağlamaya devam etti. Tespit edilen adreslere ilçe belediye başkanları ve sorumluları aracılığıyla 'Ramazan Paylaşmaktır' yazılı erzak kutularını ulaştırdı.

Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerine erzak desteklerini ulaştıran Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak kolilerini ulaştırdık. Birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları içinde kampanyamıza destek olan tüm vatandaşlarımıza ve erzakların vatandaşlarımıza ulaşmasında köprü görevi gören ilçe belediyelerimiz ve ilçe sorumlularına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Aleyna Tilki Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de, "Ramazan Paylaşmaktır" erzak kolilerini bayram öncesi 12 kırsal ilçeye ulaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 13:39:11. #1.16#

title