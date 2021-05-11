Eskişehir'de, "Ramazan Paylaşmaktır" erzak kolilerini bayram öncesi 12 kırsal ilçeye ulaştırdı

Pandemi sürecinin başladığı Mart ayından itibaren Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı'nı kararlılıkla uygulayan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte ihtiyaç sahiplerine de destek olmaya devam ediyor.

Kent merkezinde odalar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla erzak desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi olan Eskişehirlilere de destek sağlamaya devam etti. Tespit edilen adreslere ilçe belediye başkanları ve sorumluları aracılığıyla 'Ramazan Paylaşmaktır' yazılı erzak kutularını ulaştırdı.

Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerine erzak desteklerini ulaştıran Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak kolilerini ulaştırdık. Birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları içinde kampanyamıza destek olan tüm vatandaşlarımıza ve erzakların vatandaşlarımıza ulaşmasında köprü görevi gören ilçe belediyelerimiz ve ilçe sorumlularına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler