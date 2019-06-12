Eskişehir'de Ralli Zamanı

2019 Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan ve aynı zamanda Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren organizasyon, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası katkılarıyla KYK Yapı, Mantotherm, Shell, Espark, Doubletree By Hilton Eskişehir, Banaz Otomotiv, Spor Toto ve Power FM sponsorluğunda düzenleniyor.

Katılımcılar 2 gün boyunca Bozdağ eteklerindeki 432,94 kilometre uzunluğundaki parkurda, asfalt zeminli 8 özel etapta mücadele edecekler. 13 Haziran Perşembe günü saat 21:30'da Espark AVM önünde gerçekleştirilecek olan start seremonisiyle başlayacak rallide ilk gün, 14 Haziran Cuma saat 10.00'da servis alanından başlayacak. Ekipler Kümbetakpınar'daki Alfa ve Dereyalak mevkiindeki 19 Mayıs 1919 etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16:22'den itibaren Sazova Park'taki servis alanında günü tamamlayacaklar.

15 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.00'da yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, bu kez Kozkayı'daki Nejat Banaz ve Sakarılıca'daki Zafer Vatansever etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16:30'dan itibaren Espark AVM'deki finiş podyumuna ulaşabilmek için ter dökecekler.

Kaynak: Bültenler