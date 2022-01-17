ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu - Haberler
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ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilenirken Porsuk Çayı'nın yüzeyi bazı kesimlerde buz tabakasıyla kaplandı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Kentte soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Porsuk çayı, Eskişehir, Güncel, Haber

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