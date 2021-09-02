Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.
Fener alayını izlemek için Porsuk Çayı kıyılarını dolduranlar da ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek etkinliğe katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar