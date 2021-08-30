Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.

Fener alayını izlemek için Porsuk Çayı kıyılarını dolduran vatandaşlar da marşlar söyleyerek etkinliğe katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar