Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu
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Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu

Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de henüz belirlenemeyen bir sebepten Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu.

Eskişehir'de henüz belirlenemeyen bir sebepten Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 03.00 sıralarında İstiklal mahallesi Porsuk Bulvarı'ndan geçen çay kenarında oturan Bilal Korkmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle suya düştü. Olayı gören vatandaşların, durumu polise bildirmesiyle bölgede yaklaşık 2 saat arama yapan dalgıçlar, 31 yaşındaki Korkmaz'ın cesedini sudan çıkardı. Bilal Korkmaz'ın cesedi, olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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